Marmara Denizi'ndeki Kazada Ölen Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan yat üreticisi Halit Yukay, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:26
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve denizde cansız olarak bulunan yat üreticisi Halit Yukay, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda yakınları taziyeleri kabul ederken, törene dostları ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törene çelenk gönderdi.

Olayın Seyri ve Soruşturma

Olay, 4 Ağustos tarihinde başladı. Halit Yukay, Graywolf isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Bir süre haber alınamaması üzerine yakınlarının aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesiyle arama çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında elde ettiği görüntülerde, söz konusu teknenin kaza sonucu parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edildi. Tekne içinde dalış timleri tarafından arama yapıldı, ilk etapta herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklandı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 civarında, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla, muhtemel çatma noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan kurtarma çalışmalarıyla 3 Eylül'de denizin 68 metre derinliğinden çıkarılan cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DNA eşleşmesinde cenazenin Halit Yukay'a ait olduğu belirlenerek yakınlarına teslim edildi.

