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Marmaris ve Fethiye'de Denizde Çekilme: 5 Metreye Varan Değişim

Muğla'da deniz suyu, Marmaris'te 5, Fethiye'de ise 2 metre çekildi. Uzmanlar, durumu gel-git olaylarına bağlıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:34
Marmaris ve Fethiye'de Denizde Çekilme: 5 Metreye Varan Değişim

Muğla'da Denizde Şaşırtıcı Çekilme Olayı

Muğla iline bağlı Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, deniz suyu yaklaşık 5 metre kadar çekildi. Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde yaşanan bu durum, yeni adacıkların oluşmasına sebep oldu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de su seviyesinin yaklaşık 2 metre azaldığı gözlemlendi.

Fethiye'deki Durum

Fethiye'de de, körfezde deniz suyundaki çekilme 2 metreyi buldu. Kıyıya yakın olan yapay Ördek Adası, suyun çekilmesiyle karayla bağlantı kurdu.

Uzmanlardan Açıklama: Gel-Git Olayları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu çekilmelerin gel-git olaylarına bağlı olduğunu belirtti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynamaktadır. Bu durumun depremlerle ilişkili olduğunu düşünmüyoruz. Konuyu dikkatle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi....

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi. Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi....

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi. Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

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