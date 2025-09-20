MEB ve OPET'ten Tertemiz Yarınlar Yarışması — Okullarda Temizlik ve Hijyen

MEB ve OPET'ten Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesiyle Yarışma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projesi kapsamında, okullarda temizlik ve hijyen farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı bir yarışma başlatıldı.

Projenin Amacı

Proje, Dünya Temizlik Günü kapsamında imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilmiş olup, öğrencilerde çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyor. Bakanlığın Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare vizyonu ile uyumlu olarak okulların sadece akademik eğitim veren kurumlar olmaktan çıkarıp toplum ve çevreye katkı sunan merkezler haline gelmesi amaçlanıyor.

Yarışma Kapsamı ve Katılım

Yarışma, ülke genelindeki tüm resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenecek. Köy okulları ayrı bir kategori olarak değerlendirilecek. Kampanyalar, öğretmenlerin liderliğinde ve 5 öğrenciden oluşan ekipler tarafından hazırlanacak.

Değerlendirme Süreci ve Başvuru

Değerlendirme süreci okul, ilçe, il ve Türkiye geneli olmak üzere 4 aşamalı olarak yürütülecek. Yarışmada dereceye giren proje ekipleri ödüllendirilecek. Başvurular için belirlenen son tarih 10 Aralık olarak açıklandı.

Proje, okullarda hijyen ve temizlik bilincini artırarak öğrencilere sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmayı ve toplumda çevresel sorumluluk bilincinin güçlenmesini hedefliyor.