Meclis'te yasama haftası: İşte o önemli 5 düzenleme...

Meclis, bu hafta Salı günü gerçekleştireceği toplantıda öğretmenlik meslek kanununu ele alacak. Kanun teklifinin detaylarında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması planlanıyor. Bu akademide öğretmenler hem teorik hem de uygulamalı dersler alacak ve hazırlık eğitimleri sırasında ücretlendirilecekler.

Öğretmenlik meslek kanunu kapsamında, öğretmenlere yönelik görevleri sırasında işlenen yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Ayrıca, uyuşturucu, fuhuş ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanların öğretmenlik mesleği sona erecek.

Adalet Komisyonu'nda 9. Yargı Paketi görüşülecek. Bu paket ile dijital platformlarda işlenen hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamında değerlendirilecek. Hakarete ilişkin alt sınır karşılığı para cezası, günlük belirlenen rakam üzerinden hesaplanarak ön ödeme belgesi oluşturulacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun hükmü yeniden düzenlenerek kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde teklifte yer aldı. Bu düzenlemeye göre, kadınlar evlendiklerinde kocalarının soyadını alacaklar ancak isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekler.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik düzenlemeler ele alınacak. Bu düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlem yapanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanacak. Ayrıca, kamu ya da özel kurumların yönetiminde bulunanlar yalnızca bir yerden maaş alabilecek. Bu görevler için ödenecek ücretlere de üst sınır getirilecek.