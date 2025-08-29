Mehmet Akarca Iğdır'da: Barış ve Kardeşlik Sürecine Güven

"Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programında değerlendirmeler

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programında konuştu. Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bağlı, gücünü Anayasa'dan ve TBMM'nin manevi şahsiyetinden alan bir hak arama kurumu olduğunu vurguladı.

Akarca, adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünün toplumun refahı, huzuru ve güveni için hayati önemde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim görevimiz adaletin, hukukun gerçekleşmesine, vatandaşın hakkını almasına yardımcı olmaktır. Hepimiz bu ülkede eşit yurttaşlar olarak birbirimizi kucaklayacağız, saygılı davranacağız. Birbirimizin görüşlerini benimsemesek de nezaketle davranacağız ve ortak noktalarımızı bulup sorun alanlarını birlikte, uzlaşarak çözmeye çalışacağız."

Barış ve kardeşlik sürecine de dikkat çeken Akarca, "Barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz."

Ayrıca Zengezur Koridoruna değinen Akarca, "Zengezur Koridoru ile birlikte de bölgenin kaderinin değişeceğine de inanıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nın bu koridor vesilesiyle kalkınmada, refahta daha ileri bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Iğdır’ın geleceği de bu anlamda çok parlak."

Programa, Vali Ercan Turan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca (sol 3), Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor" programına katıldı. Programda, Vali Ercan Turan (sol 4), protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.