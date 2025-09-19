Mehmet Dinç: Yeşilay TEKNOFEST'te Olmalı

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, İstanbul'daki TEKNOFEST ziyaretinde kuruluşun festivalde yer almasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:28
İstanbul'da ziyaret

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

"Yeşilay olarak TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor. Biz de bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyoruz." dedi.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, festivali ziyaret ederek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

