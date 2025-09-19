Mehmet Dinç: Yeşilay TEKNOFEST'te Olmalı

İstanbul'da ziyaret

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

"Yeşilay olarak TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor. Biz de bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, festivali ziyaret ederek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.