Meinl-Reisinger: Rusya'ya Ateşkese Hazır Olana Kadar Baskı Yüksek Tutulmalı

Beate Meinl-Reisinger, Rusya'nın ateşkese hazır olmadığı sürece üzerindeki baskının yüksek tutulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:10
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayarak Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Bakan, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

Bakanın mesajı

Meinl-Reisinger, Washington'da Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yapılacak görüşmelere değinerek, bugün hem Ukrayna hem de Avrupa için önemli bir gün olduğunu savundu. Bakan, "Rusya'nın saldırganlığı ve yeni Sovyet hayalleri kabul edilemez." dedi.

Meinl-Reisinger ayrıca, Vladimir Putin'in "ateşkese hazır olmadığı sürece" Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulması gerektiğini özellikle vurguladı. Bakan, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Washington görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bugün Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin de katılacağı belirtildi.

