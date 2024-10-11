Meloni ve Zelenskiy'den 'Zafer Planı' Toplantısı

Başkan Meloni ve Zelenskiy'nin Roma Toplantısı

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı "Zafer Planı"nı Roma'da görüştü.

Resmi Karşılama ve Görüşmeler

Avrupa turuna Londra ve Paris'ten sonra Roma ile devam eden Zelenskiy, Meloni tarafından tarihi Villa Pamphili’de resmi bir törenle karşılandı. İki lider, görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin İçeriği

Başbakan Meloni, Ukrayna'ya tam destek vermeye hazır olduklarını belirterek, bu desteğin, Kiev'in ihtiyaç duyduğu her alanda süreceğini vurguladı. Meloni, "Hedefimiz, Ukrayna'yı sürdürülebilir bir barış masası inşa edecek bir konuma getirmek""Moskova'nın güvenilir müzakerelere katılmasını sağlamak için uluslararası aktörlerin sürece dahil edilmesinin öneminin altını çizdik."

Zelenskiy'nin Açıklamaları