DOLAR
34,25 -0,27%
EURO
37,45 0,1%
ALTIN
2.895 -0,29%
BITCOIN
2.064.081,63 -0,91%

Meloni ve Zelenskiy'den 'Zafer Planı' Toplantısı

İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Roma'da 'Zafer Planı' üzerinde görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 02:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 02:06
Meloni ve Zelenskiy'den 'Zafer Planı' Toplantısı

Başkan Meloni ve Zelenskiy'nin Roma Toplantısı

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı "Zafer Planı"nı Roma'da görüştü.

Resmi Karşılama ve Görüşmeler

Avrupa turuna Londra ve Paris'ten sonra Roma ile devam eden Zelenskiy, Meloni tarafından tarihi Villa Pamphili’de resmi bir törenle karşılandı. İki lider, görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin İçeriği

Başbakan Meloni, Ukrayna'ya tam destek vermeye hazır olduklarını belirterek, bu desteğin, Kiev'in ihtiyaç duyduğu her alanda süreceğini vurguladı. Meloni, "Hedefimiz, Ukrayna'yı sürdürülebilir bir barış masası inşa edecek bir konuma getirmek""Moskova'nın güvenilir müzakerelere katılmasını sağlamak için uluslararası aktörlerin sürece dahil edilmesinin öneminin altını çizdik."

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Konuk lider Zelenskiy, ikili toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Ukrayna olarak hedeflediğimiz Zafer Planı'nın detaylarını Avrupalı dostlarımıza sunuyoruz""Barışın sağlanması için çalışıyoruz"

Sonraki Adımlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, görüşmesinin ardından Vatikan'a geçerek Papa Franciscus ile bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
2
Meloni ve Zelenskiy'den 'Zafer Planı' Toplantısı
3
Aksaz Tersanesi Açılışı: Türkiye Savunma Sanayinde Bir Adım Daha İleri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu
5
Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı: 165 Üye Etkisiz Hale Getirildi
7
Zorunlu Eğitimin 12. Yılı Değerlendirildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak