Memduh Büyükkılıç, Kasım 2025'te medyanın 4. en çok konuşulan büyükşehir başkanı

MTM verilerine göre Memduh Büyükkılıç Kasım 2025'te 28 bin 979 içerikle medyada 4. sıraya yükseldi; ulaşım, sağlık, turizm ve sosyal hizmetler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:32
MTM Medya Takip Merkezi verileri Kasım 2025 dönemi için açıklandı

MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2025 raporuna göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ay boyunca medyada 28 bin 979 içerikle yer aldı ve büyükşehir belediye başkanları arasında 4. sıraya yükseldi.

Bu performansla Büyükkılıç, birçok büyükşehir belediye başkanını geride bırakarak dikkat çeken bir medya görünürlüğü elde etti. Rapor, Büyükkılıç’ın gündemde kalmasında Kayseri’de yürütülen kapsamlı hizmetlerin belirleyici olduğunu gösteriyor.

Medya görünürlüğündeki artışta öne çıkan başlıklar arasında ulaşım, turizm, sağlık ve eğitim yer aldı. Şehir içi ulaşım yatırımları, raylı sistem hatlarındaki gelişmeler ve toplu taşımada kalite odaklı iyileştirmeler kamuoyunda geniş yankı buldu.

Rapor ayrıca Kayseri’nin sağlık altyapısına yönelik projeler, sağlık tesislerinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet uygulamalarının da Büyükkılıç’ın medyadaki görünürlüğünü artıran önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Başkanın hizmet yaklaşımının merkezinde yer alan gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik uygulamaları da medyada sıkça yer bulan diğer başlıklar arasında sayıldı.

MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2025 verileri, Büyükkılıç’ın yürüttüğü politikaların yerel yönetim görünürlüğüne güçlü bir yansıma sağladığını ortaya koyuyor.

