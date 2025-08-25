DOLAR
Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısına Sert Kınama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail güçlerinin Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasını şiddetle kınadı ve uluslararası toplumu harekete çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:00
Sağlık Bakanı'nın açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

"Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz."

Memişoğlu, insanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu ve sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasının hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bu saldırıların sadece uluslararası savaş hukukuna değil, insanlığın ortak değerlerine de açık bir saldırı olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.

"Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta, sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz."

Elim olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Memişoğlu, Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz mesajını iletti ve Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

