Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine İndirim Fırsatı: 'Avantaj' Uygulaması Tanıtıldı

Memur-Sen'den Yeni İndirim Uygulaması: 'Avantaj'

Memur-Sen, sendikalarına üye kamu görevlilerine, giyim, akaryakıt, teknoloji, sağlık ve gıda gibi pek çok sektörde indirim ve fırsatlar sunan "Avantaj" uygulamasını tanıttı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu yeni uygulama hakkında detaylı bilgi verdi.

1007 Kazanım ve Alım Gücünü Yükseltme Hedefi

Özellikle, Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonu olduklarını vurgulayan Yalçın, bugüne kadar kamu görevlileri için 1007 kazanım oluşturduklarını belirtti. Yalçın, "Memur-Sen Avantaj, alışveriş ve indirim imkanı sağlayan bir proje. 1 milyon 100 bine yakın üyemize ve sendikalarımızın çalışanlarına binlerce firmadan, on binlerce lokasyonda alışveriş yapabilecekleri ve bütçelerini güçlü tutacakları bir imkanı sunuyoruz." dedi.

Dijital Kimlik Uygulamasıyla Kolay Erişim

"Markaların İşbirliği" mottosuyla hayata geçirilen uygulama, giyimden akaryakıta, e-Ticaret’ten gıdaya kadar birçok sektörde indirim fırsatları sunuyor. Yalçın, üyelerin indirimlerden yararlanabilmesi için öncelikle Memur-Sen'e bağlı sendikaların ve emekli Memur-Sen üyelerinin Dijital Kimlik uygulamasını indirmesi gerektiğini ifade etti. "Çok kısa sürede 150 bini aşkın kişi, Dijital Kimlik uygulamasını indirdi ve indirimli alışveriş yapmaya başladı." şeklinde konuştu.

Uygulamanın Geleceği ve Alt Yapı Çalışmaları

Yalçın, uygulamanın tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve kullanıcılara sağlanan imkanların artarak devam edeceğini kaydederek, "Bütün kamu görevlilerimizi Memur-Sen'li olmanın avantajlarından faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz ve Kolay Soft'un kurucularından Kezban Boztürk de uygulama hakkında bilgi verdi.

Memur-Sen'in sendikalarına üye kamu görevlilerine, giyim, akaryakıt, teknoloji, sağlık ve gıda gibi birçok sektörde yapacakları alışverişlerde indirim ve çeşitli fırsatlar sunan "Avantaj" uygulaması tanıtıldı.

Memur-Sen'in sendikalarına üye kamu görevlilerine, giyim, akaryakıt, teknoloji, sağlık ve gıda gibi birçok sektörde yapacakları alışverişlerde indirim ve çeşitli fırsatlar sunan "Avantaj" uygulaması tanıtıldı.