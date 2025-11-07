Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü Ortak Yazılı Sınavları Yerinde İnceledi

İdris Kömürcü, ortak yazılı sınavların uygulama süreçlerini çeşitli okullarda yerinde denetleyip öğrencilere motivasyon konuşmaları yaptı, süreçleri okul yöneticilerinden dinledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:17
Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, ülke genelinde eş zamanlı uygulanan ortak yazılı sınavların yürütülme süreçlerini yerinde incelemek üzere çeşitli okullarda denetimlerde bulundu.

Ziyaret ve motivasyon konuşmaları

Kömürcü, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek sınav öncesi moral ve motivasyon konuşmaları yaptı ve tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Öğrencilerin sınav heyecanını paylaştığı görüşmelerde, onların motivasyonunu yüksek tutmanın önemine vurgu yaptı.

Süreç değerlendirmesi ve teşekkür

Denetimler kapsamında, sınavların sorunsuz yürütülmesi, sınav güvenliği ve işleyişine ilişkin süreçleri okul yöneticilerinden ayrıntılı olarak dinleyen Kömürcü, yapılan incelemelerin ardından eğitim kurumlarında sınavların mevzuata uygun, adil ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı. Ayrıca öğretmen ve idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

