Mersin Büyükşehir'den Karla Mücadele: 13 İlçede 7/24 Teyakkuz

Mersin Büyükşehir, 13 ilçede 135 iş makinesi ve 250 personelle 7/24 karla mücadele ediyor; yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:15
Mersin Büyükşehir Belediyesi 7/24 karla mücadelede

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı 13 ilçede saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yol açma, tuzlama ve kar küreme operasyonlarına 7/24 hazır bekleyerek vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Ekipler ve müdahale

Kar mücadelesinde görev alan ekipler, 135 iş makinesi ve 250 personel ile koordineli şekilde çalışıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler, olası mağduriyetleri önlemek için hızla harekete geçiyor.

Araç parkı ve çalışma biçimi

Kış dönemine hazırlık kapsamında greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolların ulaşıma açık tutulması hedefleniyor. Çalışmalar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle yürütülüyor. Vatandaşların çağrılarına "Alo 185" Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılarak müdahale ediliyor.

Başkan Ataman'ın açıklaması

Ekiplerin günün her saati hizmette olduğunu vurgulayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Karla mücadele için dört merkez ilçemizde 32 araç ve 65 personel, 13 ilçemizin toplamında ise 135 iş makinası ve 250 personel ile 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Vahap Başkanımız ilk göreve geldiğinde 1 adet olan kar küreme ekipmanımızı 13 adete çıkarmış bulunuyoruz. Böylelikle her bir ilçemizde en az bir kar küreme aracımız, greyderler ve iş makinaları ile beraber çalışıyor"

Ataman, ayrıca şunları ekledi: "Bizler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte hizmet odaklı hareket ederek vatandaşlarımızın yanında ve sürekli teyakkuz halinde olan birimleriz. Kar, kış, yağmur her türlü şartta memnuniyetle çalışmaya devam ediyoruz"

