Mersin'de Akıntıya Kapılan 6 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:25
Olayın Detayları

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki Y.Ö., yapılan başarılı müdahale sonucu kurtarıldı.

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, Y.Ö. babasıyla birlikte denize girdi ve can yeleği giyiyordu.

Y.Ö.'nün denizde akıntıya kapılması üzerine olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, çocuğu denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtardı.

Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Y.Ö.'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

