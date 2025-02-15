Mersin'de Dağ Keçisi Avına Dev Ceza: 1 Milyon 961 Bin Lira

Mersin'de koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:02
Mersin'de Dağ Keçisi Avına Dev Ceza: 1 Milyon 961 Bin Lira

Mersin'de Yasa Dışı Dağ Keçisi Avı Cezalandırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan bir kişi, 1 milyon 961 bin lira ceza ile karşılaştı.

Olay, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen bir çalışma sırasında meydana geldi. Yetkililer, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçuyla ilgili olarak şüpheli M.N.'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirdi.

Yasadışı Malzemeler Ele Geçirildi

Yapılan aramada, bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz ve 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekipleri, M.N.'ye 1 milyon 961 bin lira para cezası keserek, yasaların uygulanmasını sağladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen et ve sucukların ise ilgili kurumlarca imha edildiği bildirildi.

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