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Mersin'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.İ. yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:00
Mersin'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.İ. yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, firari hükümlü N.İ.'nin Erdemli ilçesinde gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla N.İ. yakalandı.

Cezaevine Teslim Edildi

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş...

Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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