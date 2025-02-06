Mersin'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.İ. yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, firari hükümlü N.İ.'nin Erdemli ilçesinde gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla N.İ. yakalandı.
Cezaevine Teslim Edildi
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.