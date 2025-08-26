Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi

İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması ve denetim detayları

Mersin'de anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden bir konaklama tesisi mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri günübirlik kiralanan evler ile kiralık araç firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime 55 ekip ve 154 personel katıldı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, günübirlik hizmet veren 147 tesis ve bünyesindeki 420 kiralık ev ile 218 araç kiralama firması incelendi.

Denetimler sırasında, konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği ve bu suçu ikinci kez tekrar ettiği tespit edilen bir işletme mühürlendi. İşletmenin ruhsatı da aynı kapsamda iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak konuyla ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.