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Mersin'de Lastik Değiştirirken Otomobil Çarpması Sonucu 2 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde lastik değişimi sırasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:24
Mersin'de Lastik Değiştirirken Otomobil Çarpması Sonucu 2 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde, lastik değiştirenlere otomobilin çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Kazanın, Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkisinde yaşandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, lastiği patladıktan sonra aracını yol kenarına park etti. Ardından, yol üstünde ilerleyen 06 BHP 787 plakalı kamyonetin sürücüsü Tolga K., kaza geçiren otomobile yardım etmek üzere durdu.

Bunun üzerine Muhammet Furkan D. yönetimindeki 54 ZZ 409 plakalı başka bir otomobil, lastik değiştirenlere ve park halindeki araçlara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Orhan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Tolga K., Serdal G., Erdal K., Rüştü G. ve Gurbet G. arkadaşları ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serdal G.'nin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Erdal K. ve Rüştü G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara...

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara...

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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