Mersin'de Market Denetimi: 6 bin 700'den Fazla Firma İncelendi

Ticaret ekipleri Mersin'de zincir marketlerde etiket ve fiyat denetimi yaptı; 8 ayda 6 bin 700'den fazla firma ve 347 binden fazla ürün kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:38
Mersin'de Market Denetimi: 6 bin 700'den Fazla Firma İncelendi

Mersin'de Market Denetimi: 6 bin 700'den Fazla Firma İncelendi

Denetimin Kapsamı ve Bulguları

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir zincir markette gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, marketteki temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini ayrıntılı şekilde inceledi. Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, denetimlerin Mersin'de de aralıksız sürdüğünü belirterek gazetecilere şu bilgileri verdi:

"Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için denetimleri sıklaştırdık. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakıyoruz. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk 8 ayda Mersin'de 6 bin 700'den fazla firma denetlendi. 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi."

Denetimler, tüketici hakları ve piyasa düzeninin korunması hedefiyle sürdürülecek.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim...

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı. Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim...

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Okulu Açıldı
2
Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile Görüştü: Sağlıkta Dijitalleşme ve Biyoteknoloji İşbirliği
3
İzmir'de 2 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Şüphelisi E.B. (16) Yakalandı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Türkiye'nin Astronotları İlk Ders Zilinde Ankara'da Öğrencilerle Buluştu
6
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
7
Milli Maçla Mevlana Müzesi'ne Akın: Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat