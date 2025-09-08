Mersin'de Market Denetimi: 6 bin 700'den Fazla Firma İncelendi

Denetimin Kapsamı ve Bulguları

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir zincir markette gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, marketteki temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini ayrıntılı şekilde inceledi. Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, denetimlerin Mersin'de de aralıksız sürdüğünü belirterek gazetecilere şu bilgileri verdi:

"Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için denetimleri sıklaştırdık. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakıyoruz. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk 8 ayda Mersin'de 6 bin 700'den fazla firma denetlendi. 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi."

Denetimler, tüketici hakları ve piyasa düzeninin korunması hedefiyle sürdürülecek.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı. Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.