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Mersin'de Şiddetli Rüzgar Camii Minaresini Yıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:31
Mersin'de Şiddetli Rüzgar Camii Minaresini Yıktı

Mersin Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresi yıkıldı. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Minarenin Yıkılması

Rüzgarın etkisiyle Çokak Mahallesi Camisi'nin minaresi devrildi. Minareden kopan parçalar, çevredeki camiye de zarar verdi.

Yaşanan bu olay, bölgede rüzgarın ve yağışın oluşturduğu tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Yetkililer, halkı bu tür hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

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