Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalanarak Tutuklandı

Mersin'de, 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin olarak suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen zanlı D.D yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde 70 ruhsatsız tabanca ile birlikte şarjörler ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 zanlı da tutuklanmıştı.

D.D'nin Yakalanması

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen D.D, Adana ilinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 namlu ve 7 yay ele geçirildi.

Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu gelişme ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Silah Sevkiyatı Üzerine İstihbarat Operasyonu

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kentte silah sevkiyatı yapılacağına dair alınan istihbarat üzerine başlatılan bu operasyonda önemli bir başarı elde edildi.

