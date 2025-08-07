DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de 70 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda suç örgütü elebaşı yakalandı, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:52
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalanarak Tutuklandı

Mersin'de, 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin olarak suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen zanlı D.D yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde 70 ruhsatsız tabanca ile birlikte şarjörler ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 zanlı da tutuklanmıştı.

D.D'nin Yakalanması

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen D.D, Adana ilinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 namlu ve 7 yay ele geçirildi.

Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu gelişme ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Silah Sevkiyatı Üzerine İstihbarat Operasyonu

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kentte silah sevkiyatı yapılacağına dair alınan istihbarat üzerine başlatılan bu operasyonda önemli bir başarı elde edildi.

Mersin'de 13 Mayıs'ta 70 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyona ilişkin suç örgütü...

Mersin'de 13 Mayıs'ta 70 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyona ilişkin suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı. Zanlının ikametinde 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 namlu, 12 mekanizma ve 7 yay ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
5
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
6
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
7
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek