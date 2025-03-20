Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüne karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:03
Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle kasklı olarak iş yerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 9 şüphelinin gözaltına alındığı ve çok sayıda dijital materyal ile olay anında kullanılan kask ve motosikletin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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