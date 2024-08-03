Mersin'de Tadilat İşçisinin Kurtuluşu

Mersin'de Bir İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bina tadilatı işleri sırasında yaşanan bir kazada, inşaat işçisi Ömer Kapar iskeleden düşerek asılı kaldı. Ancak, beline bağladığı ip sayesinde güvenliğini sağladı.

Olay Anı ve Kurtarma Operasyonu

İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde tadilat yapan Kapar, kullandığı halatın kopması sonucu iskeleden aşağı düşerken beline sıkı bir şekilde bağladığı ip sayesinde havada asılı kalmayı başardı.

Olayın gerçekleştiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Kapar'ı başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Güvenlik Önleminin Önemi

Bu tür kazaların önlenmesi için inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren bu olayda, Kapar'ın beline bağladığı ip, hayatını kurtaran faktör oldu.