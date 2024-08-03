Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mersin'de Tadilat İşçisinin Kurtuluşu

Mersin Mezitli'de asılı kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı; güvenlik önlemi hayatını kurtardı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:14
Mersin'de Tadilat İşçisinin Kurtuluşu

Mersin'de Bir İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bina tadilatı işleri sırasında yaşanan bir kazada, inşaat işçisi Ömer Kapar iskeleden düşerek asılı kaldı. Ancak, beline bağladığı ip sayesinde güvenliğini sağladı.

Olay Anı ve Kurtarma Operasyonu

İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde tadilat yapan Kapar, kullandığı halatın kopması sonucu iskeleden aşağı düşerken beline sıkı bir şekilde bağladığı ip sayesinde havada asılı kalmayı başardı.

Olayın gerçekleştiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Kapar'ı başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Güvenlik Önleminin Önemi

Bu tür kazaların önlenmesi için inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren bu olayda, Kapar'ın beline bağladığı ip, hayatını kurtaran faktör oldu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!