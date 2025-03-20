Mersin'de Tipi Kazası: 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen tipik hava koşulları, acil durumlara yönelik müdahale gerektiren bir olaya yol açtı. Kızılalan Mahallesi'nde, yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi, kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Taş ocağında çalışan İbrahim Ceylan, tipi nedeniyle sıkıştığı yerden kurtulmak için babası Seyfettin Ceylan’ı arayarak yardım istedi. Seyfettin Ceylan, oğluna ulaşmak amacıyla otomobili ile yola çıktı, ancak yolda o da kardeşi Hidayet Ceylan ile birlikte mahsur kaldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından, bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan ve İlçe Jandarma Komutanı Murat Altunöz’ün de yer aldığı arama kurtarma çalışmaları neticesinde Seyfettin ve Hidayet Ceylan’a ulaşıldı.

Diğer yandan, İbrahim Ceylan'ın kendi imkanları ile Karaman'ın Ermenek ilçesine ulaştığı tespit edildi. Olay, hızlı ve etkili bir müdahaleyle sonuçlandırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.