Mersin'de Tipi Kazası: 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin Mut'ta tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, hızlı müdahele ile sonlandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:10
Mersin'de Tipi Kazası: 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin'de Tipi Kazası: 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen tipik hava koşulları, acil durumlara yönelik müdahale gerektiren bir olaya yol açtı. Kızılalan Mahallesi'nde, yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi, kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Taş ocağında çalışan İbrahim Ceylan, tipi nedeniyle sıkıştığı yerden kurtulmak için babası Seyfettin Ceylan’ı arayarak yardım istedi. Seyfettin Ceylan, oğluna ulaşmak amacıyla otomobili ile yola çıktı, ancak yolda o da kardeşi Hidayet Ceylan ile birlikte mahsur kaldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından, bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan ve İlçe Jandarma Komutanı Murat Altunöz’ün de yer aldığı arama kurtarma çalışmaları neticesinde Seyfettin ve Hidayet Ceylan’a ulaşıldı.

Diğer yandan, İbrahim Ceylan'ın kendi imkanları ile Karaman'ın Ermenek ilçesine ulaştığı tespit edildi. Olay, hızlı ve etkili bir müdahaleyle sonuçlandırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur...

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle yardım isteyen yakınları için gittikleri bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı
2
Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve
3
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
4
Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri
5
Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor
6
AB Zirvesi: Rekabetçilik, Savunma ve Ukrayna Gündemi
7
Tokyo Metro Saldırısının Kurbanları 30. Yılda Anıldı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!