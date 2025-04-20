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Mersin'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü H.B. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 04:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 04:11
Mersin'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü H.B. hayatını kaybetti. Kaza, Tekmen Mahallesi'nde gerçekleşti.

33 LL 183 plakalı otomobili kullanan H.B., 63 AHF 240 plakalı tırla çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı sonrası, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede otomobil sürücüsü H.B.'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. H.B.'nin cenazesi, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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