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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, toplamda 822 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 20:33
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 822 gram sentetik uyarıcı maddesi ele geçirildi.

Zanlılar C.B, N.I. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Önemli bir bilgi olarak, şüphelilerden C.B'nin eski avukat olduğu ve hakkında "Tehdit" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından arandığı tespit edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı...

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 822 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

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