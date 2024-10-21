Mersin'de Yerli Muz Üretimi 70 Bin Dekara Ulaştı

Mersin'de Yerli Muzun Üretim Alanı Büyüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde yerli muz üretim alanı 70 bin dekara ulaştı. Bu durum, kentteki muz hasadının yoğun bir şekilde devam etmesine paralel olarak gelişiyor.

Hasadın İçiçe Geçtiği Etkinlik

Son günlerde Anamur ilçesinde gerçekleştirilen muz hasadında Vali Ali Hamza Pehlivan da yer aldı. Pehlivan, düzenlenen hasat etkinliğinde, üreticilerle ve işçilerle bir araya geldi. Olgunlaşmış muzları kendi elleriyle toplayan Vali, bu süreçte Anamur'un muz üretimindeki önemine vurgu yaptı.

Yerli Muzun Başkenti: Anamur

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, Anamur’un "muzun başkenti" olduğunu belirterek, yerel muzların coğrafi işaretle tescillendiğini ifade etti. Devlet teşvikleri ve çiftçilerin çabaları sayesinde muz yetiştiriciliğinde kaydedilen artış dikkat çekti. Pehlivan, Türkiye'de yıllık yaklaşık 950 bin ton muz üretiminin yarısının Mersin ilinde gerçekleştiğini söyledi.

Ekonomik Katkılar ve Ürün Özellikleri

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'deki üretimin büyük kısmının Anamur'da yapıldığını belirterek, üreticilerin kumanyadan 4.5 milyar lira gelir elde ettiğini vurguladı. Anamur muzunun kendine has tadı, aroması ve kabuk yapısıyla ithal muzlardan ayırt edildiğini de ekledi.

Mersin'in yerel zenginlikleri arasında yer alan Anamur muzunun, bölge ekonomisine olan katkısının büyüklüğü de gözler önüne serilmiş oldu.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Anamur muzunun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı. İlçedeki seralarda hasat mesaisi devam etti.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Anamur muzunun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı. İlçedeki seralarda hasat mesaisi devam etti.