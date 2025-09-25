Mersin'de Yolcu Minibüsünde 35 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram skunk ele geçirildi; A.U. tutuklandı, operasyon dron ve polis kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:02
Mersin'de Yolcu Minibüsünde 35 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Dron destekli operasyon polis kamerasına yansıdı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu taşındığı belirlenen yolcu minibüsü, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada 35 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından M.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dron destekli operasyon anları, ekiplerin polis kamerası kayıtlarına da yansıdı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1...

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

