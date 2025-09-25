Mersin'de yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dron destekli operasyon polis kamerasına yansıdı
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu taşındığı belirlenen yolcu minibüsü, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan detaylı aramada 35 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından M.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dron destekli operasyon anları, ekiplerin polis kamerası kayıtlarına da yansıdı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
