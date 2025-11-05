Mersin'de Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 2 Yaralı

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Merkez Akdeniz ilçesi Tarsus-Mersin D-400 kara yolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana gelen kazada, üç tırın karıştığı zincirleme çarpışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta, İ.B. idaresindeki 63 ACS 031 plakalı buğday yüklü tır ile B.D. yönetimindeki 33 AFG 834 plakalı kimyasal madde yüklü tır ve O.E. idaresindeki 33 AEA 480 plakalı tır çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada araçlarda bulunanlardan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Komuta Merkezi'ne ulaşan çağrılar sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sedye ve ekip müdahalesiyle yaralılar alınarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve Güvenlik Tedbirleri

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik ekipleri, yolu bir süre kontrollü olarak sağladı ve güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

