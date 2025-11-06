Mersin Erdemli'de Muadil İlaç Tartışması: Eczacı Kalfası İşten Çıkarıldı

Mersin Erdemli'de muadil ilaç tartışması sonrası eczacı kalfası işten çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde meydana gelen olayların ardından, muadil ilaç tartışmasıyla gündeme gelen eczacı kalfası işten çıkarıldı. Olay, Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşandı.

Olayın detayları

İddiaya göre, 16/10/2025 tarihinde muadil ilaç tartışması sırasında İsmail Topak (44), eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla darbetti ve bıçakla üzerine yürüdü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. Şikayet üzerine İsmail Topak gözaltına alınıp tutuklandı.

Tutuklamadan 20 gün sonra, 15/10/2025 tarihine ait ilk olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, eczaneye gelen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak'a, eczacı kalfası Arif Fidan'ın saldırdığı ve iterek dışarı düşürdüğü an yer aldı.

Aile ve eczane sahibinin açıklaması

Konya'da yaşayan ancak dönem dönem Erdemli'deki evlerine gelen Ayşen (68) ve Zeynel Abidin Topak (76), kendilerinin mağdur olduğunu belirterek çocuklarının serbest kalmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Meryem Eczanesi sahibi Meryem Kara adına avukatları Erdal Kaya tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde meydana gelen olayın sonrasında, müvekkilim Meryem Kara, Arif F. adlı çalışanın 15/10/2025 tarihli olayından haberdar olmuş ve kamera kayıtlarını bizzat kendisi adli makamlara teslim etmiştir. Müvekkilin, 15/10/2025 ve 16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde yaşanan olayın detaylarının öğrenilmesinin ardından Arif F. isimli şahsın iş akdi haklı nedenle sona erdirilmiş ve ilişiği kesilmiştir. Adı geçen Arif F. isimli şahsın, müvekkil ve müvekkile ait ‘Meryem Eczanesi’ isimli iş yeri ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Basına ve kamuoyuna yansıyan olaylarda müvekkil bizzat adli makamlara yardımcı olmuş ve bahsi geçen video kayıtlarını bizzat kendisi vermiştir. Yaşanan olaylar adli vaka olup taraflar arasındadır, müvekkil ile ilişiği yoktur".

Son durum: Eczane yönetimi, yaşananların tespitinin ardından Arif Fidan'ın iş akdini sonlandırdığını duyurdu. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE ECZACI KALFASI, YAŞLI ADAMA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMUŞTU (ARŞİV)