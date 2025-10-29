Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:27
Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Demirözü Mahallesinde gerçekleşti. Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3...

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları
2
Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
3
29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
4
Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Serik'te Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Muhammet Ali Doğan Tekin Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta evlat nöbeti: Aileler DEM Parti önündeki eylemini sürdürüyor
7
Gebze'de Çöken 7 Katlı Binadan Enkazda Ses: Vali İlhami Aktaş'tan Açıklama

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar