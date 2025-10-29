Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Demirözü Mahallesinde gerçekleşti. Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

