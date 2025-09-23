Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı

Mersin kuyumcu soygununda 4 tutuklama

Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal’deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül tarihinde Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.

Adli süreç ve görüntüler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.

Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.