DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Mersin Silifke'de Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenlere AFAD destekli yaşam konteynerleri kuruldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:07
Mersin Silifke'de Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Mersin Silifke'de Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, konteynerlerin sevkiyatı ve yerleştirilmesi çalışmaları başladı.

Kurulum yapılan mahalleler

AFAD tarafından gönderilen konteynerlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı Mahallelerine kurulumu gerçekleştirilmektedir.

Konteynerlerde neler var?

Tahsis edilen konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti ile gerekli diğer temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Yangının seyri ve soruşturma

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 16 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda, etkilenen ailelerin acil barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verildiği bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam...

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam...

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle