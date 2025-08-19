Mersin Silifke'de Yangın Mağdurlarına Konteyner Desteği

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, konteynerlerin sevkiyatı ve yerleştirilmesi çalışmaları başladı.

Kurulum yapılan mahalleler

AFAD tarafından gönderilen konteynerlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı Mahallelerine kurulumu gerçekleştirilmektedir.

Konteynerlerde neler var?

Tahsis edilen konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti ile gerekli diğer temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Yangının seyri ve soruşturma

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 16 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda, etkilenen ailelerin acil barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verildiği bildirildi.

