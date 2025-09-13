Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yol daha sonra trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 01:36
Kaza Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (20)33 AUN 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E. (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı ve F.K. (31) idaresindeki 33 BCN 062 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan sürücü M.E. (31), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kapanan yol, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

