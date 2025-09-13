Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin'in Tarsus İlçesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kaza Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (20)33 AUN 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E. (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı ve F.K. (31) idaresindeki 33 BCN 062 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan sürücü M.E. (31), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından kapanan yol, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.