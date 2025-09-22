Mersin Toroslar'da Kaldırıma ve Ağaca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Mersin Toroslar'da sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma ve ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı; itfaiye kurtarma yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:20
Kaza ve müdahale

Mersin'in Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emrah Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve ağaca çarptı.

Kazada, araçta bulunan sürücü Emrah Ö. ile yanındaki Kadir Ç. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Kadir Ç.'yi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

