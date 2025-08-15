DOLAR
Mersin Valiliği: Silifke ve Anamur'da orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur'daki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:03
Mersin Valiliği: Silifke ve Anamur'da orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin Valiliği'nden Silifke ve Anamur orman yangınlarına ilişkin açıklama

Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur ilçelerinde devam eden orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Valiliğin Next Sosyal hesabından yapılan duyuruda, yangınlara müdahale ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Silifke'de durum

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos tarihinde başlayan yangının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Valiliğin açıklamasında, soğutma çalışmalarının 1 helikopter, 346 kara aracı ve 1069 personelle etkin bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hanenin boşaltıldığı, dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimizin yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

"Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır"

Anamur'daki yangın

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesinde dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında da soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Anamur'da soğutma çalışmalarının 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle devam ettiği, ilçede 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi nedeniyle 65 hanenin boşaltıldığı ifade edildi. Valilik, Anamur'da "Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.

"Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır."

"Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."

