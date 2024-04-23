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Meteoroloji ve Valilikten Ankara’ya uyarı: “Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olun”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara’ya uyarı geldi. Yetkililer, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 17:45
Meteoroloji ve Valilikten Ankara’ya uyarı: “Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olun”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel verileri değerlendiren Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. İl genelinde etkili olacak rüzgar ve fırtına etkisi ile toz taşınımının görülebileceğine de dikkat çekildi.

Valilikten gelen açıklamada, olumsuz hava şartları neticesinde yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksama ve toz taşınımı gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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