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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi: Ankara dahil 6 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara dahil olmak üzere 6 il için sarı kodla uyarı verdi. Kuvvetli yağışlar, yarından itibaren etkili olacak.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 14:43
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi: Ankara dahil 6 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), başkent Ankara’nın da aralarında yer aldığı 6 il için sarı kodla uyarı verdi. Uyarılan illerde, kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yetkililer tarafından sarı kodla uyarılan iller şu şekilde: Ankara, Bolu, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Karabük.

Yetkililer, bu illerde beklenen kuvvetli yağışlar için vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

Öte yandan MGM, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yaptı. Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı hadisesi etkisini gösterecek.

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