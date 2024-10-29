MHP Erzurum İl Başkanlığı Binası Açıldı

MHP Erzurum İl Başkanlığı Açılışı Gerçekleştirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısı için geldiği Erzurum'da, partisinin yeni il başkanlık binasını açtı.

Hacı Bekir Zade Ağa Konağı'nın Yeniden Hayata Kazandırılması

Muratpaşa Mahallesi'nde yer alan ve MHP tarafından alınarak restore edilen 112 yıllık Hacı Bekir Zade Ağa Konağı, parti binası olarak hizmet vermeye başlayacak.

Açılış Etkinlikleri

Açılışta, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı mini bir konser sundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından, Yalçın ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek binayı hizmete açtılar.

Yalçın, kurdele kesimi sırasında katılımcılara selam verdikten sonra, yeni hizmet binasının açılmasına katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti. Ayrıca, açılışın hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı'nın Açıklamaları

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, tarihi konağın il binası olarak hizmet vermeye başlaması sürecini anlattı ve katılımcılara teşekkür etti.

Katılamcıların Yoğun İlgi Gösterdiği Açılış

Açılış programına, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Genel Merkez yöneticileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısına katılmak üzere geldiği kentte, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısına katılmak üzere geldiği kentte, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.