MHP, 'Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nü kurdu

MHP, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nü kurdu; başkanlığa Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit atandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:13
MHP, 'Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nü kurdu

MHP bünyesinde "Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü" kuruldu

Başkanlığa Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsünü kurdu. Enstitünün kuruluşu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Ağustos 2025 tarihli talimatı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, enstitünün amaçlarının tarihsel birikimi ve bilinçlenmeyi bugüne ve yarına taşımak olduğu vurgulandı. Açıklamada, enstitü başkanlığına Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit'in atandığı belirtildi.

Açıklamada Ahlat ve Malazgirt'in, Doğu Anadolu'da Türk milletinin tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtan önemli merkezler olduğu ifade edildi. Bu iki merkezin sadece fiziki mekanlar olmadıkları, aynı zamanda Türk milletinin soyut kültürel değerlerinin ve estetik algısının gelişmesinde etkili hafıza mekanları oldukları kaydedildi.

Ahlat hakkında değerlendirmede, kentinin Türk düşünce geleneğinin estetize edilmiş maddi unsurlarını ve düşünce adamlarını bağrında taşıyan, besleyen ve büyüten bir hafıza mekanı olduğu vurgulandı. Açıklamada, Malazgirt'in ise Anadolu'yu yurt edinme sürecinin başlangıcını oluşturduğu, Türk kültürünün dünya tarihindeki yerini belirleyen bir olgu olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın Türk ve İslam dünyasına sürekli ve çok yönlü sonuçlar yaratan hediyesi olup, milli tarihte bir dönüm noktasıdır. Zaferin ardından gelişen süreçlerin Avrupa'da Haçlı Seferleri'nin hazırlıklarına yol açtığı ve bu sürecin günümüze kadar farklı şekillerde devam ettiği belirtildi.

Metinde ayrıca, Ahlat ve Malazgirt'in belirli kültürel öğelerle ve maddi kültür varlıklarıyla donanmış oldukları, Türk kimliğinin inşasında önemli unsurları barındırdıkları kaydedildi. Enstitü, bu iki merkezin fetih ve ilim, kalem ve kılıç, giriş ve kök, kardeşlik ve birlik gibi değerlerin hafızası olarak görüldüğünü ve geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesine geçerek birlik, beraberlik ve müşterek gelecek inşasının mekansal karşılığı haline geldiğini vurguladı.

