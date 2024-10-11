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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Bahçeli Açıklamaları Üzerine Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri, Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada yayılan yanlış haberlere ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:52
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Bahçeli Açıklamaları Üzerine Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medyada yayılan asılsız haberlere dair önemli bir açıklamada bulundu.

Büyükataman'dan Sert Eleştiriler

Büyükataman, sosyal medya platformlarında Bahçeli'ye atfedilen yanlış açıklamalara tepki göstererek, "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmadığı bir açıklamayı yapmış gibi, söylemediği sözleri söylemiş gibi servis eden, yalan haber yapmayı meslek edinmiş bazı sosyal medya sayfalarının bir taşeron partinin trol merkezinden yönlendirildiği anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgilendirme ve Tehditler

Büyükataman, çeşitli sosyal medya hesaplarının Bahçeli hakkında organize şekilde yanlış bilgi yayarak, FETÖ ve PKK ile bağlantılı trollerle eş zamanlı hareket ettiklerini belirtti. Bu durumun ardında taşeron bir siyasi partinin olduğuna dikkat çekti.

Millete Güven ve Gerçekler

Büyükataman, "Aziz milletimiz Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini ve takdire şayan milli duruşunu gayet iyi bilmektedir." diyerek, halkın doğru bilgilere sahip olduğunu vurguladı. Kendi yanlış ifadelerine inananların, Türk milletinin takdirine bırakılacağını da ifade etti.

MHP, Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yalan haberlere karşı duruşunu sürdürmeye devam edecektir.

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