MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek

MHP heyeti, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında Iğdır'da Şehit Aileleri Dayanışma Derneği ve Iğdır Kadim Aşiretler Federasyonunu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:28
Asırlık birlik ve kardeşlik vurgusu Iğdır'da yankı buldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' çalışmaları çerçevesinde Iğdır'da temaslarda bulundu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya toplumun her kesiminden desteğin sürdüğü ifade edildi.

Ziyarette yer alan heyet arasında Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hayri Bulut ve Metin Keskin, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Gökberk Osmanağaoğlu, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ile il teşkilatı bulundu. Heyet, ailesinden iki şehit veren Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'i ziyaret etti.

Dernek başkanı Akdeniz, ziyaret sırasında Kürtçe 'Edi bese' ifadesini kullanarak, 'Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ailemizden iki şehit verdik ama vatan sağ olsun. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' politikasını canıgönülden destekliyoruz.' dedi.

Heyet ayrıca Iğdır Kadim Aşiretler Federasyonu'nu da ziyaret etti. Federasyon Başkanı Ferhat Armağan, 'Devlet Bahçeli büyüğümüzün, Türkiye'mizin önünü açacak bu politikasını tebrik ve teşekkür ediyorum. Memnuniyetlerimi dile getiriyorum. Biz iki millet, yüzyıllardır bu topraklarda birbirimize kardeşlik yaptık. Ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkan'ın açtığı bu yolda kardeşliğimiz daha da perçinlenecek.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında geniş toplum desteği sağlamaya yönelik saha çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

