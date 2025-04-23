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MHP'li İlyas Topsakal: Türk Dünyası Çocukları Birlikte Büyütülmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türk Cumhuriyetleri'nin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:28
MHP'li İlyas Topsakal: Türk Dünyası Çocukları Birlikte Büyütülmeli

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türk Cumhuriyetleri'nin birbirlerine siyasal, sosyal ve kültürel olarak destek olmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Türk dünyasındaki devletleri ve onların çocuklarını bir araya getirmek, onlara kardeşlik hissini yaşatmak çok önemli. Bu, en önemli kutsal görevlerimizden birisi." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Topsakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocukların Cumhuriyet için taşıdığı önemi hatırlattığını ifade etti. Çocuk yaşlarda millet ve devlet olma şuurunun kazanıldığını belirten Topsakal, "Bu yüzden Cumhuriyet kurulurken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyüklerimiz çocuklara çok kıymet vermişlerdir." dedi.

Topsakal, Türklerin dünya genelinde, özellikle Avrupa'da yaşadığını belirterek Türk dünyasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Samsun'da düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali'nin Türk çocuklarını kaynaştırma açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Topsakal, çocukları bir araya getirmenin ve eski hatıraları canlandırmanın yollarından birinin eğitim olduğunu, fakat yurt dışında bu eğitimi sağlamanın zorluklarını dile getirdi. "Türk Cumhuriyetleri birbirlerine siyasal, sosyal ve kültürel destek olmalıdır. Türk dünyasındaki devletlerin çocukları bir araya getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası için önemli çalışmalar yapılmasının altını çizen Topsakal, İsmail Gaspıralı ve Turan Yazgan gibi isimlerin katkılarına değindi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların önemli rol oynaması gerektiğini belirtti. Topsakal, Türk dünyasının bir araya gelmesi için dil ve edebiyat alanına daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun...

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çocukların, Cumhuriyetin kurucu iradesi için çok önemli olduğunu söyledi.

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun...

MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çocukların, Cumhuriyetin kurucu iradesi için çok önemli olduğunu söyledi.

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