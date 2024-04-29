MHP Milletvekili TikTok'u kapatma çağrısı yaptı: "Kanun teklifi hazırlanıyor"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, popüler sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'de kullanımının artmasıyla birlikte beraberinde getirdiği endişeleri dile getirdi. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TikTok'un Türk aile yapısına ve toplum düzenine uygun olmayan içerikler barındırdığını iddia etti.



Öztürk, platformun müstehcen içerikler ve çocuk istismarı vakalarına ev sahipliği yaptığını öne sürerek, bu durumun toplum için zararlı olduğunu vurguladı. TikTok'un "bataklığa dönüştüğünü" belirten Öztürk, "Bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Milletvekili, TikTok'un ahlaki değerleri hiçe saydığını ve toplum düzenini tehdit ettiğini dile getirerek, platformun bir an önce kapatılması gerektiğini savundu. Öztürk, bu doğrultuda bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Türk milletinin kültürel değerlerini korumak adına gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

"Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" şeklinde konuşan Öztürk, platformun kapatılması için gereken adımların atılacağını ifade etti.