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MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı Tamamlandı

MHP'nin aile kurumuyla ilgili çalıştayı, 142 katılımcıyla aileye yönelik sorunları belirleyerek sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:34
MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı Tamamlandı

MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı" Tamamlandı

MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı bugün yapılmış olan oturumlarıyla tamamlandı. Çalıştayda 142 katılımcı, aile kurumuna yönelik riskler ve tehditleri değerlendirerek, gelecekte bu kurumun karşılaşabileceği sorunları tespit etti.

Çalıştayın İlk Günü

ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın ilk gününde, akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları gibi alanında uzman kişilerin katılımıyla aile kurumunun genel durumu ele alındı. Çalıştay süresince yapılan oturumlarda aile kurumunun maruz kaldığı tehditler ve riskler detaylıca incelendi.

Yarınki Gündem

Yarın sona erecek çalıştayda, aile kurumunun korunması, geliştirilmesi ve geleceğe hazırlanması konularında çözüm önerileri masaya yatırılacak. Çalıştay sonunda elde edilen veriler ışığında hazırlanacak rapor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.

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