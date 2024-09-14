MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı" Tamamlandı
MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı bugün yapılmış olan oturumlarıyla tamamlandı. Çalıştayda 142 katılımcı, aile kurumuna yönelik riskler ve tehditleri değerlendirerek, gelecekte bu kurumun karşılaşabileceği sorunları tespit etti.
Çalıştayın İlk Günü
ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın ilk gününde, akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları gibi alanında uzman kişilerin katılımıyla aile kurumunun genel durumu ele alındı. Çalıştay süresince yapılan oturumlarda aile kurumunun maruz kaldığı tehditler ve riskler detaylıca incelendi.
Yarınki Gündem
Yarın sona erecek çalıştayda, aile kurumunun korunması, geliştirilmesi ve geleceğe hazırlanması konularında çözüm önerileri masaya yatırılacak. Çalıştay sonunda elde edilen veriler ışığında hazırlanacak rapor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.