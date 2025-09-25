Microsoft, İsrail Savunma Bakanlığına Sağlanan Hizmetleri Devre Dışı Bıraktı

Microsoft, Azure ve yapay zeka hizmetlerinin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtlar üzerine bazı hizmetleri durdurdu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:22
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair bulguların ardından İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu açıkladı.

Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, 'Microsoft'un İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir birime sağladığı bir dizi hizmeti durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını size bildirmek isterim.' ifadelerini kullandı.

The Guardian'da 6 Ağustos'ta yayımlanan haberde yer alan iddialara göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze ve Batı Şeria'daki sivillere yönelik kitlesel gözetim yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Microsoft'un bulut platformu Azure'u kullandı. Bu iddialar üzerine Microsoft inceleme başlattı.

Brad Smith, devam eden incelemeler kapsamında The Guardian'ın haberinde yer alan bazı unsurları destekleyen kanıtlara ulaştıklarını belirterek, 'Bu kanıtlar, İsrail Savunma Bakanlığının Hollanda'daki Azure depolama kapasitesini ve yapay zeka hizmetlerini kullanmasıyla ilgili bilgileri içeriyor.' dedi.

Smith, bu bulgular doğrultusunda Microsoft'un bazı bulut depolama ve yapay zeka hizmetleri ile teknolojilerinin kullanımını içeren belirli abonelikleri ve hizmetleri durdurma ve devre dışı bırakma kararını Bakanlığa bildirdiklerini aktardı.

Şirket yetkilisi, bu adımın Microsoft'un İsrail ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin siber güvenliğini korumak için sürdürdüğü önemli çalışmaları etkilemediğini vurguladı ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Brad Smith, ayrıca şirketin sivillerin toplu olarak izlenmesini kolaylaştırmak için teknoloji sunmadığını ve Microsoft'un standart hizmet şartlarının kitlesel gözetim amaçlı kullanıma izin vermediğini ifade etti.

Smith son olarak, 'Biz bir şirketiz. Her şirket gibi müşterilerimize hangi ürün ve hizmetleri sunacağımıza biz karar veririz.' değerlendirmesinde bulundu.

