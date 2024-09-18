Microsoft'tan Rusya'nın Kamala Harris İddialarına Tepki

Microsoft'un Açıklaması

Microsoft, Rusya kaynaklı etki gruplarının, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in itibarını zedelemek amacıyla sahte videolar paylaştığını iddia etti.

İddialar ve Videolar

Şirketin Tehdit Analizleri Merkezi (MTAC) tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya ile bağlantılı olarak tanımlanan "Storm-1516" adlı grubun, Harris'e yönelik iki gerçek dışı videoyu dolaşıma soktuğu belirtildi. Bu videolar, Harris'in 2011 yılında bir trafik kazasında bir çocuğun felç olmasına sebep olduğu yönünde asılsız iddialar içeriyor.

Açıklanan İçerikler

Diğer bir videoda ise Harris'in destekçileri ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı savunanlar arasında geçen bir saldırı iddiası yer aldı. Rapor, bu içeriklerin "Harris'in itibarını sarsmak ve seçim tartışmalarını alevlendirmek" amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Rusya'nın Etki Operasyonları

MTAC Genel Müdürü Clint Watts, Harris'e dair paylaşılan videoların milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirtti. Rus operatörlerin, çeşitli internet ve sosyal medya platformları üzerinden mesajlarını yayma çabalarına devam edebileceği konusunda uyardı.

Adalet Bakanı'nın Uyarısı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın devlet kanalı RT'nin Amerikan başkanlık seçimlerine etki etmek amacıyla kullanıldığını söyledi. Garland, Moskova'nın birçok sosyal medya platformunu kontrol ettiğini ve bu aracılığıyla kamuoyunu etkileme çabasında bulunduğunu ifade etti.

Geçmişteki Müdahale İddiaları

ABD istihbaratı, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kanalları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna ulaşmıştı. Moskova bu iddiaları her seferinde reddetti.