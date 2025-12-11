Midyat Devlet Hastanesi'nden 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' Projesi

Midyat Devlet Hastanesi, yatan çocuk hastalara moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin hedefi, tedavi sürecindeki çocukların psikolojik iyilik haline katkıda bulunmak ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak.

Etkinlik ve amaç

Proje kapsamında hastanede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk servisinde yatan hastalar ziyaret edilerek hediyeler verildi. Organizasyonun temel amacı, tedavi gören çocukların morale kavuşmasını sağlamak ve onların psikososyal ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek olarak açıklandı.

Katılımcılar

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ve Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz katıldı.

Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: ’’Gülümse Midyat Umut Çocuklarda projesinin ikinci aşamasını gerçekleştirdik. Amacımız hastanede yatan çocukları mutlu etmek, yüzlerinin gülmesini sağlamak. Burada bize destek olan, emek sarf eden herkese teşekkür ederim. Bizim burada depresyona girebiliyorlar, moralleri bozulabiliyor. Amacımız bir nebze olsun onların yüzünü güldürebilmek’’ dedi.

Proje, Midyat ve Mardin genelinde toplumun sağlık hizmetlerine duyarlı katkılarını artırmayı ve çocukların hastane deneyimini daha insancıl bir hale getirmeyi amaçlıyor.

