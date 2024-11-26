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Mikati: Beyrut Saldırıları İsrail'in Kimseyi Gözetmediğini Gösteriyor

Lübnan Başbakanı Mikati, Beyrut'a yönelik saldırıların İsrail'in yasaları hiçe saydığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:04
Mikati: Beyrut Saldırıları İsrail'in Kimseyi Gözetmediğini Gösteriyor

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut’a düzenlenen saldırıların İsrail'in hiçbir yasa ve normu dikkate almadığını kanıtladığını belirtti. Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mikati'nin ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Hedefi Beyrut

Mikati, “İsrail'in bu akşam Beyrut'a ve Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik, özellikle sivilleri hedef alan histerik saldırıları, bir kez daha İsrail'in hiçbir yasayı ve normu dikkate almadığını doğruluyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Beyrut'un çeşitli köklere sahip Lübnan halkı için birleştirici bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Mikati, İsrail saldırılarına ilişkin uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Bu saldırıların durdurulması ve acil ateşkes uygulanması için hızlı hareket etmesi bekleniyor,” dedi. Saldırılar sonucunda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail ordusu, olası bir ateşkes anlaşması öncesinde Beyrut’taki çok sayıda binayı hedef almış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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