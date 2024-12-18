Mikati'den Türkiye'ye Destek Vurgusu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklama

Lübnan Başbakanı Najib Mikati, ülkesinin tarihindeki çetrefilli dönemlerde Türkiye’nin her zaman destekleyici bir rol üstlendiğini vurguladı. Mikati, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında yer almasının önemini ifade etti.

Türkiye'nin Rolü ve Önemi

Mikati, yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur" diyerek, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine de değindi.

Bu açıklama, Lübnan ve Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilerin altını çizen önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.